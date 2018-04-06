Накануне матча 26 тура чемпионата Украины по футболу Артем Франков проанализировал состояние дел в киевском "". Эксперт также дал свой прогноз на предстоящий матч киевлян. "" примет на своем поле луганскую "Зарю", передает со ссылкой на .

"Матч будет очень тяжелый. Опыт предыдущих игр подсказывает, что следует ожидать хорошей результативности, потому что эти соперники наколотили на двоих тринадцать голов в двух матчах. Обе команды довольно атакующие, но имеют проблемы в защите. Вряд ли они сыграют" серую "нулевку. Скорее только, нас снова ожидает что-то Бесшабашное. Надеюсь, в пользу "", - передает слова Франко 1927.kiev.ua.

Аналитик рассказал кого ожидает увидеть в основном составе, а кого наоборот - больше не увидят болельщики.

"Вполне вероятно, что свои шансы получат Вербич и Гонсалес. Видимо, для болельщиков" "будет главной интригой том, на какой минуте выйдет Шапаренко. Я подозреваю, что Хачереди уже" "не сыграет. Это принципиальная позиция из-за поведения футболиста, которая не допускает его дальнейшее бытие в команде. Возможно, свой шанс получит и Самбрано, ибо игра пары Бурда - Шабанов вызывает серьезные нарекания. Их поставили безальтернативно - давайте, играйте, но их возможности ограничены ", - заключает знаток.

Во время матча против "Лацио" Евгений Хачериди отказался выходить на поле. После поединка игрока раскритиковали тренер, президент и бывшие игроки киевлян. А сам игрок обозвал Хацкевича лжецом. Хачериди отстранили от тренировок в общей группе. Контракт Евгения заканчивается уже через 3 месяца.

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