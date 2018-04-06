В пятницу, 6 апреля, накануне христианского праздника Пасхи, в посольстве Украины в Объединенных Арабских Эмиратах состоялись мастер-классы по росписи писанок. Видео урока обнародовали сегодня на официальной странице Посольства в Twitter, передает

"Сегодня в Посольстве состоялись мастер-классы по росписи писанок. Дети и их родители собственными руками создавали красочные писанки, которые являются неотъемлемым атрибутом празднования Светлого праздника Воскресения Христова", - отметили в посольстве.

Напомним, для Украины росписи яиц - одна из идентифицирующих традиций. Оформлена с помощью воска и красителей писанка ныне известная на весь мир. Самая популярная в стране писанка - гуцульская.

Сегодня в Посольстве состоялись мастер-классы по росписи писанок. Дети и их родители собственными руками создавали красочные писанки, которые являются неотъемлемым атрибутом празднования Светлого праздника Воскресения Христова. pic.twitter.com/sP4IbGPzTa - UKR Embassy in the UAE (@UKRinUAE) 6 апреля 2018

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