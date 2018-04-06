Погода, Новости, загрузка...
В Арабских Эмиратах устроили мастер-классы по росписи писанок
06.04.2018 22:44

В пятницу, 6 апреля, накануне христианского праздника Пасхи, в посольстве Украины в Объединенных Арабских Эмиратах состоялись мастер-классы по росписи писанок. Видео урока обнародовали сегодня на официальной странице Посольства в Twitter, передает

"Сегодня в Посольстве состоялись мастер-классы по росписи писанок. Дети и их родители собственными руками создавали красочные писанки, которые являются неотъемлемым атрибутом празднования Светлого праздника Воскресения Христова", - отметили в посольстве.

Напомним, для Украины росписи яиц - одна из идентифицирующих традиций. Оформлена с помощью воска и красителей писанка ныне известная на весь мир. Самая популярная в стране писанка - гуцульская.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить