У департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины было более 40 производств, которые передали другим подразделениям. Директор департамента Сергей Горбатюк считает, что "кто-то, видимо, не хочет", чтобы должностные лица были привлечены к ответственности. Горбатюк: Кто-то, видимо, не хочет, чтобы должностное лицо было привлечено Фото: Тарас Гаталяк / Facebook По его словам, было более 40 производств, "где генпрокурор принимает решения, которые не соответствуют требованиям Уголовного процессуального кодекса и вредят расследованию"."Где следователи собирают доказательства относительно какого-то должностного лица, а кто-то, видимо, не хочет, чтобы оно было привлечено, – дело забирается у нашего департамента, передается в другое подразделение", – сказал Горбатюк.В качестве примеров начальник департамента назвал расследования в отношении "главы одного из апелляционных судов", экс-министра юстиции Елены Лукаш, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, экс-министра экологии Николая Злочевского, экс-министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, а также дело о "вышках Бойко". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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