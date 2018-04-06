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Горбатюк: Генпрокурор принимает решения, которые вредят расследованиям
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06.04.2018 22:54
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У департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины было более
40 производств, которые передали другим подразделениям. Директор
департамента Сергей Горбатюк считает, что "кто-то, видимо, не
хочет", чтобы должностные лица были привлечены к ответственности.
Горбатюк: Кто-то, видимо, не хочет, чтобы должностное лицо было
привлечено Фото: Тарас Гаталяк / Facebook По его словам, было более
40 производств, "где генпрокурор принимает решения, которые не
соответствуют требованиям Уголовного процессуального кодекса и
вредят расследованию"."Где следователи собирают доказательства
относительно какого-то должностного лица, а кто-то, видимо, не
хочет, чтобы оно было привлечено, – дело забирается у нашего
департамента, передается в другое подразделение", – сказал
Горбатюк.В качестве примеров начальник департамента назвал
расследования в отношении "главы одного из апелляционных судов",
экс-министра юстиции Елены Лукаш, экс-министра внутренних дел
Виталия Захарченко, экс-министра доходов и сборов Александра
Клименко, экс-министра экологии Николая Злочевского, экс-министра
аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, а также дело
о "вышках Бойко".
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