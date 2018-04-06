Российский актер и режиссер Владимир Машков стал художественным
руководителем Московского театра-студии Олега Табакова, актер
намерен продолжать сниматься в кино. Вчера 23.35 | комментариев:
Актер приступит к новым обязанностям 23 апреля Фото: teatr_tabakova
/ Instagram Актер приступит к новым обязанностям 23 апреля.Машков
заявил, что, вероятно, будет выступать в роли режиссера, однако
будет продолжать сниматься в кино и играть в театре.Владимир
Машков – народный художник России. Известен ролями в фильмах
"Олигарх", "Охота на пиранью", "Вор", "Ликвидация". В качестве
режиссера выступил в фильмах "Сирота Казанская" и
"Папа". Актер находится в базе украинского сайта
"Миротворец" за незаконное посещение аннексированного Россией
Крыма. О смерти Табакова сообщили 12
марта. Режиссера похоронили 15 марта на Новодевичьем
кладбище в Москве.
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