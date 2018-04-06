Российский актер и режиссер Владимир Машков стал художественным руководителем Московского театра-студии Олега Табакова, актер намерен продолжать сниматься в кино. Вчера 23.35 | комментариев: Актер приступит к новым обязанностям 23 апреля Фото: teatr_tabakova / Instagram Актер приступит к новым обязанностям 23 апреля.Машков заявил, что, вероятно, будет выступать в роли режиссера, однако будет продолжать сниматься в кино и играть в театре.Владимир Машков – народный художник России. Известен ролями в фильмах "Олигарх", "Охота на пиранью", "Вор", "Ликвидация". В качестве режиссера выступил в фильмах "Сирота Казанская" и "Папа". Актер находится в базе украинского сайта "Миротворец" за незаконное посещение аннексированного Россией Крыма. О смерти Табакова сообщили 12 марта. Режиссера похоронили 15 марта на Новодевичьем кладбище в Москве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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