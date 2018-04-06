Израильские власти решили обложить налогами все церковные сооружения РПЦ, кроме молитвенных домов.

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Храмы и гостиницы РПЦ в Иерусалиме, которые берут по 5000 паломников ежедневно, а также монастырские кельи вынуждены будут заплатить миллионы долларов. В противном случае имущество будет арестовано, сообщают российские СМИ, информирует svodka.net.

«Церковь просто не в состоянии заплатить эти налоги, потому что муниципалитет Иерусалима — мэрия — требует, чтобы были оплачены все годы с 1948-го, с момента образования государства Израиль, — сказал один из представителей миссии РПЦ в Иерусалиме. — Это огромные деньги».

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