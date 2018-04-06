Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель
10 апреля обсудят "очень четкие шаги" по размещению миротворческой
миссии ООН на Донбассе, отметил министр иностранных дел Павел
Климкин. Вчера 23.53 | комментариев: Климкин: Следующий шаг –
согласование с американцами Фото: EPA "Я ожидаю четкого
согласования тактики: как продвигаем миротворцев. Именно очень
четких шагов", – сказал он.Климкин напомнил, что в феврале в
Париже встречался с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и
обсудил эту повестку."Следующий шаг – согласование с
американцами. У нас есть совместная концепция, теперь должна быть
общая тактика", – пояснил министр.Порошенко посетит Германию
10 апреля.Киев настаивает, что миротворцы должны присутствовать на
всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке
украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии
ООН только на линии соприкосновения.
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