За время оккупации список убитых российскими оккупантами граждан Украины в Крыму пополнился новыми именами.

1. Активисток Украинского культурного центра в Крыму Алену Попову и Ольгу Павленко снова вызывал “на беседу” “старший помощник прокурора” Симферополя Алексей Пучков. Оккупантов интересовала работа Центра и выпуск газеты “Кримський терен”. Активистки воспользовались правом не давать показаний против себя и своих близких, информирует svodka.net.

2. Понаехавшие в стаи кучкуются: “Здравствуйте. А создайте группу кто откуда. Я с мужем живу в Гвардейском, а сам он из Челябинска. Тоскует по родине. Вот следовательно и прошу, вдруг тут есть его знакомые рядом, а мы и не знаем!”.

3. В Армянске случилась небольшая стычка между ватником и ихтамнетом, который успел прижениться на местной ватнице и зачать двоих детей. Причина стычки — понаехавшие вояки засрали мусорные контейнеры соседей.

4. Херсонский городской суд взял под стражу до 31 мая капитана арестованного керченского судна-нарушителя “Норд” Владимира Горбенко. Ему грозит до 5 лет тюрьмы за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины.

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5. До оккупации здесь можно было прогуливаться, любоваться морем, дышать свежим воздухом. Теперь здесь сплошная высокая бетонная стена. Посмотрите, во что оккупанты превратили Гурзуф. На видео лишь часть стены, которая отделила Гурзуф от Артека. ШОК!

6. Знакомые рассказали, что видели по зомбоящику сюжет про Ханский дворец. Сказали, что “работы выглядят там широко и по-богатому”. Пришлось долго объяснять, что это не реставрация, а уничтожение. Это гибридный геноцид крымских татар с бонусом коррупции. Ведь вместо оплаченной дорогой реставрации, подрядчик подсовывает обычное дешевое строительство. Коррупцию на “реставрации” покрывает “глава госкома по культурному наследию” Ефимов под опекой Аксенова. Именно они не видят отсутствия всех необходимых экспертиз. А ради чего? Себя? Нет, ради обогащения очередного окружения путина, типа Пригожина.

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7. Бывший директор Ханского дворца Эльмира Аблялимова констатировала: “Под видом реставрации россия действительно уничтожает единственный в мире памятник крымскотатарской дворцовой архитектуры. Кроме этого, нарушен принцип возвратности — уже сегодня невозможно узнать Ханскую мечеть, которая является частью комплекса. Это все является попыткой переписать историю крымских татар как коренного народа и исказить историческую действительность”.

8. Сакральная Корсунь не спаслась от рукожопов говени. Херсонес разрушают непрофессионализм, бесхозяйственность и варварская “реставрация”. Многие сотрудники музея уволились в знак протеста. Писали письма путину, но не помогло. Ватники скулят, что происходящее в Херсонесе является осознанным преступлением. Многие артефакты оккупантами просто вывезены на свалку.

9. Рашист Горный грозно едет в Москву пугать ежей голым задом: “Я еще раз убедился, что крымские чиновники живут в космосе и им пох, что тут происходит. В Коктебеле экологическая катастрофа, а они врут и щеки надувают. Всё хотят свалить на отели. Ситуацию начали сливать, обратной связи нет. Поеду в Москву. Только пусть потом не воют, я два дня бился в совминовские двери”.

10. Новости православного ИГИЛа. В Керчи “в рамках празднования 100-летия со дня создания военных комиссариатов участники военно-патриотического клуба «Эльтиген» ДОСААФ россии приняли клятву юнармейца”.

11. На случай, если вы пропустили. В Джанкое торжественным концертом отметили “100-летие военкоматов”. Да, и такие теперь в Крыму “праздники”. Дети в военной форме выступали перед оккупантами под военные песни. По ссылке видео, которое рекомендую смотреть исключительно с рвотным пакетом.

12. Ялта. Ход мысли жителей бывшего города бывшего счастья: “Ребят, подскажите, пожалуйста. Какой спальный район у вас? Где больше только живет людей?”. Ответ: “Блин. А зачем много людей? Для теракта?”

13. Вчера в Симферополе оккупанты осуществили рейдерский захват территории Райпотребсоюза. Людей не пустили на рабочие места, а товар изъяли. Теперь надо доказать, что товар принадлежит им. Ватники осторожно допустили, что это грабёж

14. Депутаты Госдуры приняли в первом чтении законопроект об увеличении штрафов в оккупированном Севастополе. Прежде только, это коснется штрафов за нарушение ПДД, которые вырастут в разы до уровня Москвы и Санкт-Петербурга. Так возрадуемся же, ватники! Не даром Севастополь обозвали “городом федерального значения”. И расплата за предательство будет — федеральная.

15. По Ялте ездит машинка с надписью “Дорожная служба”. Нет, она ничего не обслуживает. На машинке 5 видеокамер, которые снимают нарушителей правил стоянки/остановки. Потом владельцам авто придет штраф по почте. Дороги в этом году не ремонтировали, ни метра.

16. Стандартные обсуждения на севастопольском ватофоруме: “Надо вклеить фото в укр. паспорт. Как это все происходит в Херсоне? Кто-то может помочь?”, “Прочитала сообщения, но все же не совсем поняла: с украинским биометрическим паспортом можно лететь за рубеж только через Украину??”, “Вы можете вылетать с украинским биометрическим паспортом из любой точки мира. Единственное, что, вылетая из Москвы, будьте готовы предъявить российский заграничный паспорт как доказательство того, что Вы гражданка рф, ИЛИ миграционную карту, которая покажет Ваше законное нахождение на территории рф как гражданки Украины”, “Можно и через россию, при условии, что у вас есть и российский загранпаспорт тоже. В россии показываете российский, в Европе — украинский. Но если вы начали так ездить (хотя бы один раз), то через Украину по украинскому паспорту уже не получится. Или же (!), если летите ТОЛЬКО по украинскому паспорту (без российского), тогда нужна будет миграционная карта”, “Решается элементарно. Можно получить второй украинский загран и использовать его для поездок через Украину”.

P.S. “Мы не воевали, не оккупировали никого, нигде не стреляли, никто не погиб в результате событий в Крыму. Ни один”, — заявил путин журналисту немецкого издания Bild в интервью 11 января 2016 года… В этот день, 6 апреля 2014 года, в Новофёдоровке во время захвата Крыма “без единого выстрела” российскими оккупантами был убит майор украинской армии Станислав Карачевский. Убийца — младший сержант ЧФ рф Евгений Зайцев из Якутии, который расстрелял в спину украинского военнослужащего из автомата АК-74, оставив жену Станислава без мужа и двух маленьких детей без отца. Карачевский стал далеко не единственной жертвой первых дней вторжения россии в Крым. За время оккупации этот список пополнился новыми именами убитых российскими оккупантами граждан Украины в Крыму.

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