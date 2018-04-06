Центральный отдел полиции ГУ НП в Николаевской области разыскивает без вести пропавшего жителя г. Николаев Артура Полякова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП Николаевской области, передает

"Центральном отделом полиции ГУ НП в Николаевской области разыскивается без вести пропавший житель г. Николаева Артур Поляков 1964 г.р., который 3 апреля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, место нахождения его неизвестно", - говорится в сообщении.

Известно, что пропавший четыре года занимал должность начальника Николаевской областной таможни до 2014 года.

Напомним, 29 марта во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего.

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