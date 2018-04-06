|OnePlus 6: в Сети появилось "живое" фото флагмана
|06.04.2018 23:17
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В Сети был опубликован "живой" снимок флагманского смартфона OnePlus 6. На фото гаджет запечатлен с внешний стороны, и дизайн устройства можно рассмотреть в деталях. Об этом пишет со ссылкой на .
Недавно уже был опубликован снимок с внешний стороной смартфона, однако на нем была показана лишь его часть.Фото: Gizmochina
Среди ключевых особенностей гаджета - экран почти во всю переднюю панель и "монобровь", как у X.
Ожидается, что гаджет получит топовый процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Также вероятно, что смартфон оснастят системой полноэкранных жестов навигации.
Ранее сообщалось, что эксперты назвали смартфон, который .
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