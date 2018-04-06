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В Киеве разоблачили цех, который изготовлял поддельный "элитный" алкоголь
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06.04.2018 23:18
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Во время обыска на складе подпольного предприятия в Киеве
правоохранители изъяли более 1 тыс. бутылок алкоголя без акцизных
марок, более 10 тыс. литров водки "Пшенична" в тетрапаках, более 4
тыс. литров жидкости с запахом спирта, а также деньги и документы,
сообщили в столичной прокуратуре. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Вчера 23.33 | комментариев: Прокуратура изъяла
незаконно изготовленный алкоголь Фото: Прокуратура міста Києва /
Facebook "Злоумышленники с целью обогащения в течение 2016–2018
годов организовали незаконное систематическое изготовление и сбыт
алкогольной продукции с использованием брендов известных торговых
марок Finlandia, Jim Beam, Metaxa и других", – говорится в
сообщении.Во время обыска на складах правоохранители нашли более 1
тыс. бутылок алкоголя без акцизных марок, более 10 тыс. литров
водки "Пшенична" в тетрапаках, более 4 тыс. литров жидкости с
запахом спирта, а также оборудование для незаконного изготовления
алкоголя, контракты, бухгалтерские документы, черновые записи и
деньги, которые, согласно сообщению прокуратуры, получены в
результате незаконной деятельности.Изъятые в ходе обыска алкоголь,
деньги и документы направили на экспертизу.
https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/1969767249701294
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