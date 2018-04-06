Во время обыска на складе подпольного предприятия в Киеве правоохранители изъяли более 1 тыс. бутылок алкоголя без акцизных марок, более 10 тыс. литров водки "Пшенична" в тетрапаках, более 4 тыс. литров жидкости с запахом спирта, а также деньги и документы, сообщили в столичной прокуратуре. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.33 | комментариев: Прокуратура изъяла незаконно изготовленный алкоголь Фото: Прокуратура міста Києва / Facebook "Злоумышленники с целью обогащения в течение 2016–2018 годов организовали незаконное систематическое изготовление и сбыт алкогольной продукции с использованием брендов известных торговых марок Finlandia, Jim Beam, Metaxa и других", – говорится в сообщении.Во время обыска на складах правоохранители нашли более 1 тыс. бутылок алкоголя без акцизных марок, более 10 тыс. литров водки "Пшенична" в тетрапаках, более 4 тыс. литров жидкости с запахом спирта, а также оборудование для незаконного изготовления алкоголя, контракты, бухгалтерские документы, черновые записи и деньги, которые, согласно сообщению прокуратуры, получены в результате незаконной деятельности.Изъятые в ходе обыска алкоголь, деньги и документы направили на экспертизу. https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/1969767249701294 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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