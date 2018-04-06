Вторая ракетка женского тенниса Украины Леся Цуренко отказалась от продолжения выступления на соревнованиях в Монтеррей (Мексика) в пользу Кубка Федерации, информирует со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Цуренко отказалась от матча второго круга в одиночном разряде и от четвертьфинального поединка в парном на турнире в Монтеррее. Проблема, которая помешала нашей теннисистке продолжить выступления в Мексике на первый взгляд не так уж и серьезная — мозоль. Но ввиду того, что на следующей неделе стартует матч Кубка Федерации Украина — Канада, существовала потенциальная опасность осложнений, которые бы помешали киевлянке принять участие в составе национальной команды.

Таким образом, Цуренко вместе с тренером Дмитрием Бричеком приняли решение не рисковать Кубком Федерации, а принести в жертву индивидуальный турнир WTA.

Как сообщал наш сайт, матчевое противостояние с канадка пройдет 21-22 апреля.

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