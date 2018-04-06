Для усиления российского военного присутствия в акватории Азовского моря под предлогом охраны жизни и здоровья российских граждан спецслужбы России планируют реализовать силовую провокацию в виде столкновения с украинскими пограничниками, передает со ссылкой на .

"Нам стало известно, что планирует провокацию: использовать погодные условия (туман) для искусственного создания инцидента, связанного с погоней, тараном и гибелью людей от действий наших пограничников. На завершающей стадии предполагается спровоцировать столкновения театрального катера с украинским патрульным катером с применением оружия", - сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники в силовых органах.

Российская сторона будет пытаться осуществить провокацию ко "Дню победы" в мае. Также рассматривают Пасху и поминальные дни - для увеличения медийного эффекта.

Сегодня в Херсоне на сотрудников Службы безопасности Украины напала группа лиц. Злоумышленники пытались отбить у правоохранителей задержанного, которого те транспортировали в зал для избрания меры пресечения. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабий.

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