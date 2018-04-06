Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что пока новые американские санкции, под которые попал и он, не анализировал, но считает, что на экономике и бизнесе РФ они отразятся. Патрушев (в центре): Я уже и в других санкционных списках существую, и тем не менее мы занимаемся активной международной деятельностью Фото: EPA "То, что включили меня в списки США, я сейчас узнал от вас. Наверное, это только что сделали. Но я уже и в других списках тоже существую, и тем не менее мы занимаемся активной международной деятельностью. Считаю, что мы занимаемся эффективно. Посещаю многие страны, мы ведем двусторонние встречи и работу на двустороннем уровне, проводим многосторонние мероприятия... С учетом того, что они ввели какие-то санкции, это не значит, что мы не будем с ними общаться: есть и другие страны, где можно общаться и решать эти вопросы", – сказал Патрушев.Он отметил, что пока санкции не анализировал, но считает, что на экономике и бизнесе РФ они отразятся."Но я думаю, что они (бизнес. – ) найдут варианты, как компенсировать угрозы. Такие возможности есть. У нас есть очень хороший потенциал экономически сотрудничать с другими странами", – заявил секретарь Совбеза РФ.США 6 апреля ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.В ведомстве пояснили, что решение о расширении санкционного списка последовало за публикацией доклада во исполнение положений закона США "О противодействии противникам Америки через санкций" со списками российских чиновников, глав госкомпаний и миллиардеров так называемого кремлевского списка.После введения новых санкций США акции компании российского бизнесмена Олега Дерипаски обвалились на 10–20%, подешевев на бирже почти на $3 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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