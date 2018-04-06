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Патрушев о новых санкциях США: Это не значит, что мы не будем с ними общаться
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06.04.2018 23:26
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Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что пока
новые американские санкции, под которые попал и он, не
анализировал, но считает, что на экономике и бизнесе РФ они
отразятся. Патрушев (в центре): Я уже и в других санкционных
списках существую, и тем не менее мы занимаемся активной
международной деятельностью Фото: EPA "То, что включили меня в
списки США, я сейчас узнал от вас. Наверное, это только что
сделали. Но я уже и в других списках тоже существую, и тем не менее
мы занимаемся активной международной деятельностью. Считаю, что мы
занимаемся эффективно. Посещаю многие страны, мы ведем двусторонние
встречи и работу на двустороннем уровне, проводим многосторонние
мероприятия... С учетом того, что они ввели какие-то санкции, это
не значит, что мы не будем с ними общаться: есть и другие
страны, где можно общаться и решать эти вопросы", –
сказал Патрушев.Он отметил, что пока санкции не анализировал, но
считает, что на экономике и бизнесе РФ они отразятся."Но я думаю,
что они (бизнес. – ) найдут варианты, как
компенсировать угрозы. Такие возможности есть. У нас есть очень
хороший потенциал экономически сотрудничать с другими
странами", – заявил секретарь Совбеза РФ.США 6
апреля ввели санкции против 24 российских бизнесменов и
высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.В ведомстве
пояснили, что решение о расширении санкционного списка
последовало за публикацией доклада во исполнение положений закона
США "О противодействии противникам Америки через
санкций" со списками российских чиновников, глав госкомпаний и
миллиардеров так называемого кремлевского списка.После введения
новых санкций США акции компании российского бизнесмена Олега
Дерипаски обвалились на 10–20%, подешевев на бирже почти на $3
млрд.
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