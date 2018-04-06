Действия руководства России, в частности Владимира Путина - является мировым злом. Но агрессору пришел конец.

Об этом сказал патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет,передает со ссылкой на .

"Кремль, хотя они и наши братья, а убивают своих братьев. И что еще хуже, что убивая своих братьев, говорят: мы не убиваем. Это вы сами друг друга убиваете. А мы здесь "не при чем".

И это зло. Причем мировое. Потому что ложь распространяют по всему миру. "На Донбассе мы не воюем, Крым сам к нам пришел". А потом тот Путин признался, что "я руководил". Ты когда правду говорил? Когда ты сказал, что "я руководил", или тогда, когда заявлял, что "Крым к нам вернулся добровольно"? Где твоя правда?", - отметил патриарх.

"Зло Господь терпит, но до соответствующей границы. А потом наказывает. И уничтожает его. И следовательно то, что сейчас делается, что сейчас делает мир с агрессором, свидетельствует о том, что пришел конец ему. Увидите - зло будет побеждено", - заявил Филарет.

"Будет победа правды, добра. Потому что в истории зло никогда не побеждало. Коммунизм. Говорили, это благо. Мол не надо нам рай на небе, мы рай построим на земле. Нету коммунизма. И не только нет. Никогда не будет", - пояснил он.

"Твердо знаем, что победим. И в этом нет никакого сомнения", - сказал Филарет.

Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.

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