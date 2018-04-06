Во время встречи представителей предвыборного штаба Николя Саркози с ливийскими чиновниками был составлен документ с просьбой к диктатору Муаммару Каддафи выделить €50 млн в качестве поддержки Саркози, однако Каддафи уменьшил эту сумму до €20 млн, заявил переводчик Мифтах Миссури. Каддафи говорил, что пожертвовал для Саркози €20 млн Фото: ЕРА "В 2005 году тогдашний министр внутренних дел Франции господин Николя Саркози посетил Ливию... Саркози сказал, что собирается баллотироваться на пост президента в 2007 году. Ливийский руководитель ответил ему, что это радостная новость и что было бы хорошо, если бы друг Ливии и его личный друг стал бы президентом Франции. Каддафи обещал Саркози всяческую поддержку и помощь", – рассказал Миссури.Он отметил, что во время встречи представителей предвыборного штаба Саркози с ливийскими чиновниками был составлен документ с просьбой к Каддафи выделить €50 млн в качестве ливийской поддержки предвыборной кампании Саркози, после чего бумага была передана главе Ливии.Позже Каддафи распорядился уменьшить сумму до €20 млн."Каддафи говорил об этом и лично мне. Однажды он сказал мне: "Я пожертвовал €20 млн", – добавил Миссури. 20 марта бывшего президента Франции задержали для дачи показаний по делу о руководстве пассивной коррупцией, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств. 22 марта Саркози предъявили обвинения и отпустили домой. Против него планирует свидетельствовать сын убитого ливийского диктатора Каддафи Сейф аль-Ислам. Саркози был главой государства с 2005 года по 2012-й.В апреле 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом €50 млн на нужды президентской кампании Саркози. В 2016 году по делу допросили Такиеддина.Он рассказал, что в конце 2006-го – начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму €5 млн. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз – лично кандидату в президенты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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