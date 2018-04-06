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Бывший переводчик Каддафи заявил, что знал о передаче Саркози €20 млн на избирательную кампанию
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06.04.2018 23:34
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Во время встречи представителей предвыборного штаба Николя Саркози
с ливийскими чиновниками был составлен документ с просьбой к
диктатору Муаммару Каддафи выделить €50 млн в качестве поддержки
Саркози, однако Каддафи уменьшил эту сумму до €20 млн, заявил
переводчик Мифтах Миссури. Каддафи говорил, что пожертвовал для
Саркози €20 млн Фото: ЕРА "В 2005 году тогдашний министр внутренних
дел Франции господин Николя Саркози посетил Ливию... Саркози
сказал, что собирается баллотироваться на пост президента в 2007
году. Ливийский руководитель ответил ему, что это радостная новость
и что было бы хорошо, если бы друг Ливии и его личный друг стал бы
президентом Франции. Каддафи обещал Саркози всяческую поддержку и
помощь", – рассказал Миссури.Он отметил, что во время встречи
представителей предвыборного штаба Саркози с ливийскими чиновниками
был составлен документ с просьбой к Каддафи выделить €50 млн в
качестве ливийской поддержки предвыборной кампании Саркози, после
чего бумага была передана главе Ливии.Позже Каддафи распорядился
уменьшить сумму до €20 млн."Каддафи говорил об этом и лично мне.
Однажды он сказал мне: "Я пожертвовал €20 млн", – добавил
Миссури. 20 марта бывшего президента Франции задержали
для дачи показаний по делу о руководстве пассивной
коррупцией, незаконном финансировании избирательной кампании и
сокрытии ливийских государственных средств. 22
марта Саркози предъявили обвинения и отпустили
домой. Против него планирует свидетельствовать
сын убитого ливийского диктатора Каддафи Сейф аль-Ислам.
Саркози был главой государства с 2005 года по 2012-й.В апреле 2012
года французское издание Mediapart опубликовало
документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом €50
млн на нужды президентской кампании Саркози. В 2016 году по делу
допросили Такиеддина.Он рассказал, что в конце 2006-го –
начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого
в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму €5
млн. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду
Геану, а один раз – лично кандидату в президенты.
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