|Новый президент УПЛ призвал болельщиков вернуться на стадионы
|06.04.2018 23:36
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Новоизбранный президент Украинской Премьер-лиги Томас Гримм обнародовал планы на будущие сроки в руководстве организацией. Об этом швейцарец рассказал в интервью Football Hub, передает .
Глубокий кризис — так швейцарец охарактеризовал текущее состояние украинского футбола. Функционер видит выход из ситуации в постепенном отходе от концепции “бесплатного футбола”.
“Первые месяцы — это знакомство с лигой, со штатом и с клубами. Мое главное обращение к болельщикам — возвращайтесь на стадионы. Если есть какая-то причина, почему вы не ходите на матчи, то обращайтесь к нам. Мы постараемся сделать все, чтобы зрителям на аренах было максимально комфортно. Наибольшая возможность для клубов зарабатывать деньги — это совместная продажа медиа-прав. Возможно, это случится уже через сезон”, - заявил Гримм.
Отметим, что Гримм также хочет
собрать единый пул, расширить лигу до 16 команд
и осовременить все стадионы клубов УПЛ.
Напомним, что 58-летний функционер стал третьим президентом УПЛ. Его предшественник Владимир Генинсон не захотел участвовать в этих выборах.