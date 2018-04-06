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Белый дом не планирует отказываться от организации встречи Трампа и Путина после введения новых санкций
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06.04.2018 23:42
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Президент США Дональд Трамп хочет иметь хорошие отношения с РФ, но
это будет зависеть от действий главы Кремля Владимира Путина,
пояснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Сандерс: Два
лидера способны развить отношения Фото: EPA По ее словам, Трамп
"хочет иметь хорошие отношения с Россией, однако это будет зависеть
от некоторых действий русских"."Президент продолжит проявлять
жесткость до тех пор, пока мы не увидим изменений. И мы продолжим
работу, чтобы в какой-то момент прошла встреча с Путиным", –
добавила Сандерс.Она надеется, что "два человека и два лидера
способны сесть, провести переговоры и развить отношения".20 марта
Трамп во время телефонного разговора с Путиным предложил ему ряд
возможных мест для ближайшей встречи.6 апреля США ввели
санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных
чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство
финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение
закона "О противодействии противникам Америки через
санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил
Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с
Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил
Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114
высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к
"российскому режиму". В нем упомянуты помощники и
советники Путина, все члены правительства РФ, включая премьера
Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Президент РФ
тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на подготовленные
инициативы.
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