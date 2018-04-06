Президент США Дональд Трамп хочет иметь хорошие отношения с РФ, но это будет зависеть от действий главы Кремля Владимира Путина, пояснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Сандерс: Два лидера способны развить отношения Фото: EPA По ее словам, Трамп "хочет иметь хорошие отношения с Россией, однако это будет зависеть от некоторых действий русских"."Президент продолжит проявлять жесткость до тех пор, пока мы не увидим изменений. И мы продолжим работу, чтобы в какой-то момент прошла встреча с Путиным", – добавила Сандерс.Она надеется, что "два человека и два лидера способны сесть, провести переговоры и развить отношения".20 марта Трамп во время телефонного разговора с Путиным предложил ему ряд возможных мест для ближайшей встречи.6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Президент РФ тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на подготовленные инициативы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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