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"Американская демократия деградирует". МИД РФ прокомментировал новые антироссийские санкции США
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06.04.2018 23:50
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"Безостановочным использованием санкций" Вашингтон действительно
записал себя в противники рыночной экономики и свободной, честной
конкуренции, заявили в министерстве иностранных дел РФ. МИД РФ:
Никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса Фото:
Совет Федерации / Facebook "Не дождавшись должного эффекта от
предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой
нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно
поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи
рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам,
собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество
себе в ущерб", – говорится в комментарии.По мнению российского
дипломатического ведомства, "безостановочным использованием
санкций, в том числе для устранения подобными административными
методами конкурентов на зарубежных рынках, Вашингтон действительно
записал себя в противники рыночной экономики и свободной, честной
конкуренции"."Помехи вещанию российского канала RT – явный
пример стремления заглушить источник альтернативной информации,
ограничить свободу слова. Наконец, об отношении к правам человека
ярко свидетельствует легализация в начале XXI века средневековых
пыток, содержание узников в правовом вакууме на военной базе в
Гуантанамо и секретных тюрьмах ЦРУ", – заявили в МИД РФ.В
Москве считают, что "американская демократия явно
деградирует"."Остается лишь желание любыми средствами обеспечить
глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран,
проводящих независимую линию, в отличие от натовских союзников
Вашингтона, говорящих своим голосом", – говорится в
обращении.МИД РФ также отметил, что "никакие меры давления не
свернут Россию с избранного курса".США 6 апреля ввели санкции
против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных
чиновников, а также ряда компаний.В ведомстве пояснили,
что решение о расширении санкционного списка последовало за
публикацией доклада во исполнение положений закона США "О
противодействии противникам Америки через санкций" со списками
российских чиновников, глав госкомпаний и миллиардеров так
называемого кремлевского списка.После введения новых санкций США
акции компании российского бизнесмена Олега Дерипаски обвалились на
10–20%, подешевев на бирже почти на $3 млрд.
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