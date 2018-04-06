"Безостановочным использованием санкций" Вашингтон действительно записал себя в противники рыночной экономики и свободной, честной конкуренции, заявили в министерстве иностранных дел РФ. МИД РФ: Никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса Фото: Совет Федерации / Facebook "Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб", – говорится в комментарии.По мнению российского дипломатического ведомства, "безостановочным использованием санкций, в том числе для устранения подобными административными методами конкурентов на зарубежных рынках, Вашингтон действительно записал себя в противники рыночной экономики и свободной, честной конкуренции"."Помехи вещанию российского канала RT – явный пример стремления заглушить источник альтернативной информации, ограничить свободу слова. Наконец, об отношении к правам человека ярко свидетельствует легализация в начале XXI века средневековых пыток, содержание узников в правовом вакууме на военной базе в Гуантанамо и секретных тюрьмах ЦРУ", – заявили в МИД РФ.В Москве считают, что "американская демократия явно деградирует"."Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию, в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом", – говорится в обращении.МИД РФ также отметил, что "никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса".США 6 апреля ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.В ведомстве пояснили, что решение о расширении санкционного списка последовало за публикацией доклада во исполнение положений закона США "О противодействии противникам Америки через санкций" со списками российских чиновников, глав госкомпаний и миллиардеров так называемого кремлевского списка.После введения новых санкций США акции компании российского бизнесмена Олега Дерипаски обвалились на 10–20%, подешевев на бирже почти на $3 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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