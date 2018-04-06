Новый советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон понимает, что с Россией можно говорить только с позиции силы, отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Болтон вступит в должность 9 апреля Фото: EPA "Во-первых, это фантастически профессиональный и опытный человек. Во-вторых, что еще важнее, очень решительный человек. В-третьих, он понимает, что наша борьба – она принципиально важна для демократического мира. И четвертое, он понимает, что с Россией можно говорить только с позиции скоординированной силы", – пояснил Климкин.Глава МИД Украины отметил, что общался с Болтоном много раз.9 апреля Болтон вступит в должность вместо Герберта Макмастера, которого глава Белого дома Дональд Трамп отправил в отставку из-за разногласий во внутренней и внешней политике.С 2001-го по 2005 год Болтон работал заместителем госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. Был постпредом США при ООН с 2005-го по 2006 год. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол назвал "плохим выбором" назначение Болтона, пояснив, что тот придерживается крайних взглядов в вопросе отношений с Ираном и Северной Кореей и выступает за использование военной силы. Дипломат добавил, что президент США знает о таком подходе Болтона. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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