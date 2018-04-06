|
Климкин о новом советнике президента США по нацбезопасности Болтоне: Фантастически профессиональный и опытный человек
|
06.04.2018 23:58
|
Новый советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон
понимает, что с Россией можно говорить только с позиции силы,
отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Болтон
вступит в должность 9 апреля Фото: EPA "Во-первых, это
фантастически профессиональный и опытный человек. Во-вторых, что
еще важнее, очень решительный человек. В-третьих, он понимает, что
наша борьба – она принципиально важна для демократического
мира. И четвертое, он понимает, что с Россией можно говорить только
с позиции скоординированной силы", – пояснил Климкин.Глава МИД
Украины отметил, что общался с Болтоном много раз.9 апреля Болтон
вступит в должность вместо Герберта Макмастера, которого глава
Белого дома Дональд Трамп отправил в отставку из-за разногласий во
внутренней и внешней политике.С 2001-го по 2005 год Болтон работал
заместителем госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями
и международной безопасности. Был постпредом США при ООН с
2005-го по 2006 год. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол назвал
"плохим выбором" назначение Болтона, пояснив, что тот
придерживается крайних взглядов в вопросе отношений с Ираном и
Северной Кореей и выступает за использование военной силы. Дипломат
добавил, что президент США знает о таком подходе Болтона.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира