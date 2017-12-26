Сегодня утром, 26 декабря, в небе над городом Луганск заметили необычное явление в небе.

Соответствующие фото публикуют пользователи Facebook.

В комментариях под публикацией отмечается, что взрыва в результате данного явления слышно не было.

Отмечается, что это «летело» со стороны Станицы Луганской.

Пользователь, который опубликовал фото, пишет, что видел, как летел некий объект. Также говорится, что на фото запечатлено второе облако, поскольку первое не успели заснять.

«Это второе облако, первое вообще белое было и стояло, как казалось над нами, потом такое появилось», — пишет пользователь.

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