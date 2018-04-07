В Деснянском районе возле диагностического центра неизвестные напали на врача Юрия Лиску.

Он ранее открыто заявлял о коррупции в медицине, передает со ссылкой на .

Его избили 6 апреля в 11:50. На врача напали два человека, когда он шел на работу.

"Они пристально смотрели на меня, а когда поравнялись, один из них замахнулся, чтобы ударить меня рукой в ​​висок, но я вовремя среагировал и удар пришелся по скуле. В результате я получил рассечение. Затем эти двое, по виду типичные "титушки", начали меня бить, при этом один из них сказал, "если ты не будешь молчать, мы тебя убьем", - рассказал Леска.

У мужчины диагностировали перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рассечение мягких тканей.

В Соломенском районе в 5 ч. утра произошла кровавая драка у ночного клуба. "Ну вот, спокойная жизнь в заканчивается. Сегодня у 5:00 утра на улице Леваневского, что на Отрадном, почти 30 человек, похоже, арабов, столкнулись с кавказцами", - написал Народный музыкант Украины Анатолий .

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