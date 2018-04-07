Рейсов частной сирийской авиакомпании Cham Wings, которая, по информации Reuters, доставляет в Дамаск военных наемников из РФ, нет в официальном расписании полетов. Наемники попадают в Сирию самолетами Cham Wings Фото: Cham Wings Airlines ‏/ Twitter Из территории РФ самолеты вылетают с аэропорту Ростова-на-Дону, их рейсов нет в официальном расписании.Россиянин Владимир, четырежды побывавший в Сирии как военный контрактник, рассказал агентству, что военные самолеты РФ используются для переброски наемников только тогда, когда они не помещаются в чартеры Cham Wings.Общее количество отправленных в Сирию наемников Reuters установить не смогло, объяснив, что не все пассажиры авиарейсов могли впоследствии остаться на территории Сирии.О том, что чартеры Cham Wings вылетали из Ростова в Дамаск, показывали сервисы для отслеживания перемещений авиатехники.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.По данным СМИ, в Сирии воюют наемники частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", основанной уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. Весной 2016 года появились первые сообщения, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников ЧВК "Вагнер". В июне 2017 года США ввели санкции против военной компании и Уткина.8 февраля 2018 года Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стало около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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