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Российских наемников доставляют в Сирию чартерами из Ростова – Reuters
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07.04.2018 00:06
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Рейсов частной сирийской авиакомпании Cham Wings, которая, по
информации Reuters, доставляет в Дамаск военных наемников из РФ,
нет в официальном расписании полетов. Наемники попадают в Сирию
самолетами Cham Wings Фото: Cham Wings Airlines / Twitter Из
территории РФ самолеты вылетают с аэропорту Ростова-на-Дону, их
рейсов нет в официальном расписании.Россиянин Владимир, четырежды
побывавший в Сирии как военный контрактник, рассказал агентству,
что военные самолеты РФ используются для переброски наемников
только тогда, когда они не помещаются в чартеры Cham Wings.Общее
количество отправленных в Сирию наемников Reuters установить не
смогло, объяснив, что не все пассажиры авиарейсов могли
впоследствии остаться на территории Сирии.О том, что чартеры Cham
Wings вылетали из Ростова в Дамаск, показывали сервисы для
отслеживания перемещений авиатехники.Война в
Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях
участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные
исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в
разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.По данным
СМИ, в Сирии воюют наемники частной военной компании (ЧВК)
"Вагнер", основанной уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. Весной
2016 года появились первые сообщения, что на Ближнем
Востоке погибли десятки наемников ЧВК "Вагнер". В
июне 2017 года США ввели санкции против военной компании и
Уткина.8 февраля 2018 года Reuters сообщило об авиаударе
международной коалиции в Сирии, жертвами которого стало около
100 бойцов армии союзников президента Сирии Асада. Агентство
Bloomberg выяснило, что погибло более 200
солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ.
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