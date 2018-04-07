Племянница бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Виктория считает, что министерство иностранных дел Великобритании отказало ей в визе, потому что им есть что скрывать. МИД Великобритании отказал Виктории Скрипаль в визе Фото: ukabc.org.uk "Я была уверена, что так произойдет. Вы все ожидали чего-то другого. Конечно, я знала, что мне откажут. Им [англичанам], видимо, есть что скрывать", – подчеркнула она. Ранее в комментарии Sky News Виктория выразила мнение, что Скрипаль с дочерью "съели что-то не то" в пабе, который они посетили, прежде чем были госпитализированы. Она добавила, что ее мнение останется при ней, "пока эта ситуация не будет разрешена".Она высказала эту мысль и в комментарии ток-шоу "Время покажет" на российском "Первом канале".4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще 27 стран и НАТО.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить. В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им доступ к выздоравливающей Скрипаль.31 марта в посольстве РФ сообщили, что в связи с сообщениями британской прессы о том, что Юлия Скрипаль пошла на поправку, ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль хочет навестить ее в Великобритании.5 апреля в эфире телеканала "Россия 1" прозвучала запись разговора якобы Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой Викторией Скрипаль. Подлинность разговора телеканал подтвердить не смог.5 апреля Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии, в котором она попросила ценить ее личную жизнь и жизнь ее семьи в период выздоровления после отравления.Сегодня стало известно, что состояние Сергея Скрипаля больше не является критическим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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