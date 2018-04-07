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Племянница Скрипаля заявила, что была уверена - Британия откажет ей в визе
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07.04.2018 00:13
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Племянница бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Виктория
считает, что министерство иностранных дел Великобритании отказало
ей в визе, потому что им есть что скрывать. МИД Великобритании
отказал Виктории Скрипаль в визе Фото: ukabc.org.uk "Я была
уверена, что так произойдет. Вы все ожидали чего-то другого.
Конечно, я знала, что мне откажут. Им [англичанам], видимо, есть
что скрывать", – подчеркнула она. Ранее в комментарии Sky
News Виктория выразила мнение, что Скрипаль с дочерью "съели что-то
не то" в пабе, который они посетили, прежде чем были
госпитализированы. Она добавила, что ее мнение останется при ней,
"пока эта ситуация не будет разрешена".Она высказала эту мысль и в
комментарии ток-шоу "Время покажет" на российском "Первом канале".4
марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали
еще 27 стран и НАТО.29 марта стало известно, что Юлия
Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта
врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить.
В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им
доступ к выздоравливающей Скрипаль.31 марта в посольстве РФ
сообщили, что в связи с сообщениями британской прессы о том,
что Юлия Скрипаль пошла на поправку, ее двоюродная
сестра Виктория Скрипаль хочет навестить ее в Великобритании.5
апреля в эфире телеканала "Россия 1" прозвучала запись
разговора якобы Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой
Викторией Скрипаль. Подлинность разговора телеканал подтвердить не
смог.5 апреля Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии, в котором
она попросила ценить ее личную жизнь и жизнь ее семьи в
период выздоровления после отравления.Сегодня стало известно,
что состояние Сергея Скрипаля больше не является
критическим.
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