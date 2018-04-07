подтвердил что Евгений Красников со следующего сезона будет работать в "". Красников - один из лучших селекционеров страны. В свое время он построил "". Наиболее успешен был в работе на латиноамериканском рынке. Пригласил в Харьков Тайсона, Марлоса, Сосу. За умеренные деньги. Тот же Тайсон был приобретен за 6 миллиона долларов, а продан в "" почти за 20. Тем же путем пошли Марлос и Азеведо. С игроками из Африки и Восточной Европы не получалось работать. Хотя попытки были, передает со ссылкой на .

Для "" подбор игроков стал проблемой последние годы. Даже в лучшие времена, когда тратились десятки миллионов долларов, особого результата на трансферном рынке все равно не было. Сейчас уже окончательно стало ясно, что на старожилах будущего не создашь. Нужна свежая кровь. Ответственность на свои плечи взяли молодые футболисты. Но они нестабильны.

Вызывает опасения вызывает тот факт, что в бразильцы и аргентинцы отдельно успешными не были. Исключения - Ринкон, Данило Силва и Бетао.

Возможно, причина в том, что "" раньше покупало футболистов, но не обращало внимание на их личные качества. Многие бразильцы были молоды, не смогли адаптироваться к нашим реалиям, стать своими в команде, быть успешными в нашем силовом футболе, кто-то не концентрировался исключительно на игре. "" более эффективен в работе с молодыми бразильцами, но давал им время на адаптацию, да и коллектив был португалоязычный.

Непонятное отношение Красникова и его команды к молодежи. В "Металлисте" никто из молодых не играл в первой команде. Был в обойме первой команды Артем Радченко. Но из-за проблем с режимом он себя не смог реализовать.

Вызывает опасения вызывает тот факт, что в бразильцы и аргентинцы отдельно успешными не были. Исключения - Ринкон, Данило Силва и Бетао

В "" есть свои традиции. Сейчас о себе начинает заявляет молодежь. Никто не поймет, если от этого только откажется и пойдет по пути "Металлиста" или "Шахтера".

Сейчас команде нужен центральный защитник. Возможно, даже не один. Нужен игрок в середину поля.

Наверное, для "" главная проблема не футболисты, а тренер, который с ними работает. В "Металлисте" было четкое понимание тренерских требований . Селекционный отдел знал, какие игроки нужны тренеру. В "" судьба Хацкевича остается непонятной. Тренер делал ставку на одних футболистов, а сейчас играет другие. Только вратарей в этом сезоне было четыре. Вряд ли Хацкевич сможет удачно работать с таким тонким материалом, как игроки с Латинской Америки. Здесь нужен подход. Поэтому для Красникова и его команды в первую очередь стоит задача поиск успешного тренера, который будет искать индивидуальный подход к каждому игроку.

Вместе с Красниковым в "" привлечен селекционер Вадим Комардин, ранее работавший в "Металлисте" и "Днепре" и владеет португальском языком

Сводка.нет - Новости Украины и Мира