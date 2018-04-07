|
Посол Великобритании в ФРГ о деле Скрипаля: Это, скорее всего, нападение от имени российского государства
|
07.04.2018 00:21
|
В России существует секретная программа разработки отравляющего
вещества "Новичок", о существовании которой Москва никогда не
объявляла, заявил посол Великобритании в ФРГ Себастьян Вуд.
"Новичком" отравили экс-офицера российской разведки Сергея
Скрипаля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера
22.31 | комментариев: Вуд: Считаю, что вся картина вполне
убедительна Фото: ЕРА "Наши разведывательные службы знают, что есть
секретная программа разработки отравляющего вещества "Новичок", о
существовании которой российское правительство никогда не
объявляло", – сказал он.По словам дипломата, таких людей, как
Скрипаль, в России видят как цель."Существует история убийств,
финансируемых государством, и следовательно мы имеем очень четкую
оценку того, что это, скорее только, набег от имени российского
государства", – заявил Вуд.Посол отметил, что это не только
его оценка.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю
дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов. Вслед за Британией российских дипломатов выслали
еще 27 стран и НАТО.29 марта стало известно, что Юлия
Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта
врачи рассказали, что она в больнице начала есть и
пить.Сегодня стало известно, что состояние Сергея
Скрипаля больше не является критическим.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира