Адвокат удерживаемого в СИЗО украинского активиста Владимира Балуха Ольга Динзе заявила, что они могут подать ходатайство о досрочном освобождении по первому уголовному делу активиста, поскольку подошел строк. Балух голодает с 19 марта Фото: krymr.com Отвечая на вопрос о том, есть ли шансы на обмен Балуха и будет ли он просить о помиловании, Дизне ответила:"Для Балуха очень важно оставаться в Крыму, поскольку там проживает его мама. У нее состояние здоровья нестабильное, ряд хронических заболеваний, за ней нужен постоянный уход. Мама не хочет покидать Крым, поскольку они там родились, всю жизнь прожили. Для них это очень сложный этап в жизни. Поэтому я думаю, что вопрос об обмене будет обсуждаться, но я не уверена, что сам Балух будет принимать такое решение и уедет с территории Крыма".По словам адвоката, они могут подать ходатайство о досрочном освобождении по первому уголовному делу, поскольку подошел строк."И когда уже будет вынесен приговор, если он будет обвинительным, мы будем обсуждать эти вопросы", – отметила Динзе.Она также сообщила, что состояние здоровья Балуха из-за голодовки сильно ухудшилось."Балух – лицо неподготовленное, он никогда не голодал. Ему это очень тяжело дается. Кроме того, есть постоянные провокации со стороны администрации учреждения. Ему приносят вкусные продукты питания, соблазняя начать прием пищи. Это немного дестабилизирует его, но он держится, стоит на своем слове", – добавила адвокат.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Родственники фермера, известного своей проукраинской позицией, предполагали, что сотрудники спецслужбы подбросили боеприпасы.4 августа 2017 года крымский "суд" приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Активист свою вину не признал.Крымские правозащитники назвали дело сфабрикованным и подали две жалобы в Европейский суд по правам человека.2 октября "суд" отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом. Уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение другим составом "суда".16 января 2018 года Балуха взяли под стражу в зале Раздольненского районного "суда" оккупированного Крыма. Его приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб. (почти 5 тыс. грн).14 марта "Верховный суд" аннексированного Крыма исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего приговор смягчили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.19 марта стало известно, что Балух объявил бессрочную голодовку, чтобы выразить протест против приговора по сфабрикованному уголовному делу.2 апреля Динзе рассказала, что украинца избил конвой после заседания по рассмотрению апелляционной жалобы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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