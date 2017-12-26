Китай запустил в космос спутники зондирования Земли. Видео
26.12.2017 11:12
26 декабря с космодрома Сичан (Китай) с помощью ракеты-носителя
"Чанчжэн-2C" запустили на орбиту спутники дистанционного
зондирования Земли "Яогань-30", сообщает агентство Xinhua. Запуск
состоялся в 3.44 по пекинскому времени (22.44 25 декабря по Киеву).
Спутники проведут электромагнитные исследования окружающей среды и
ряд других экспериментов. Агентство отмечает, что аппараты успешно
вывели на запланированную орбиту. | Китай запустил в космос
спутники Фото: ЕРА видео Видео: CGTN / YouTube