Погода, Новости, загрузка...
Кім Кардашьян продемонструвала ідеальну талію у спортивній білизні (ФОТО)
07.04.2018 00:32
9071_11k.jpg (9.47 Kb)

Світська левиця Кім Кардашьян не публікувала у мережі відвертих світлин довший час, обмежуючи показ особистого життя через крадіжку речей у Парижі та наступні скандали з Каньє Вестом, втім, зараз у особистому житті зірки все гаразд і пікантних фото побільшало.

Напередодні Кім похизувалася ідеальною фігурою у чорній спортивній білизні.

"Знайшла цей знімок, який зробила у ванній кімнаті в комплекті від мого Calvin KIein", - написала під фото Кім.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 4 Кві 2018 р. о 11:16 PDT


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить