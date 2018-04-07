|Кім Кардашьян продемонструвала ідеальну талію у спортивній білизні (ФОТО)
|07.04.2018 00:32
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Світська левиця Кім Кардашьян не публікувала у мережі відвертих світлин довший час, обмежуючи показ особистого життя через крадіжку речей у Парижі та наступні скандали з Каньє Вестом, втім, зараз у особистому житті зірки все гаразд і пікантних фото побільшало.
Напередодні Кім похизувалася ідеальною фігурою у чорній спортивній білизні.
"Знайшла цей знімок, який зробила у ванній кімнаті в комплекті від мого Calvin KIein", - написала під фото Кім.
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