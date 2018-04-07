С 12 по 14 апреля в испанской Барселоне юные представители гребли на байдарках и каноэ примут участие в мировой квалификации, на которой разыграют лицензии на III летние Юношеские Олимпийские игры-2018, информирует со ссылкой на НОК Украины.

В Барселоне от Украины за заветные пропуска бороться восемь спортсменов.

“Было решено использовать в Испании максимальную квоту для отдельной страны и выставить двух участников в каждом виде, чтобы было больше шансов на получение лицензии”, — отмечает тренер сборной Украины Дмитрий Саблин.

Это право завоевали каноисты: Василиса Калитюк, Амина Паламарчук, Тарас Кузык и Богдан Морозюк. В байдарочников — Валерий вечевой, Алексей Мамченко, Анастасия Малиновская, Иванна Дяченко.

Добавим также, ЮОИ-2018 пройдут с 6 по 18 октября в аргентинском Буэнос-Айресе.

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