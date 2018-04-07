Заводской районный суд Николаева 6 апреля продлил круглосуточный домашний арест одесскому судье Алексею Бурану. Подозреваемый во взяточничестве после этого поранил себя авторучкой. Видео инцидента опубликовала ТСН. Судья просил смягчить ему меру пресечения на ночной домашний арест, потому что ему "нужно зарабатывать деньги и присматривать за родителями". "Пускай меня везут в тюрьму, если есть обстоятельства", – обратился Буран к судьям. Во время заседания он несколько раз ударил себя ручкой по предплечью и туловищу. "Не хочу я так жить!" – закричал он и удалился из зала суда. | У Бурана произошел нервный срыв Скриншот: ТСН / YouTube 29 марта 2016 года Буран открыл стрельбу по сотрудникам Национального антикоррупционного бюро, уличившим его во взятке в 500 тыс. грн, после чего убежал. По данным следствия, судья требовал через посредника деньги с участника процесса за "правильное" судебное решение по гражданскому делу о взыскании долга.Глава совета судей Валентина Симоненко заявляла, что Буран пытался покончить жизнь самоубийством и до этого его довели методы и действия НАБУ. Сам судья попытку суицида отрицал.31 марта 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и взятие судьи под стражу.1 апреля Бурана арестовали без права внесения залога. Меру пресечения несколько раз продлевали. 6 февраля 2018 года подозреваемого отпустили под домашний арест.видео Видео: ТСН / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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