Россия не оставит новые санкции США без “жесткого ответа”, заявил российский МИД в связи с решением Вашингтона расширить ограничительные меры в отношении ряда должностных лиц, организаций и бизнесменов. Об этом сообщает со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства РФ.

“Прежде только, хотели бы посоветовать Вашингтону быстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций”, — говорится в комментарии.

“Не добившись никакого результата за 50 предыдущих санкционных раундов, Вашингтон продолжает пугать отказами в американских визах, грозит российскому бизнесу замораживанием имущественных и финансовых активов, забывая, что отъем частной собственности и чужих денег называется грабежом”, — отметили дипломаты.

“Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб”, — считают во внешнеполитическом ведомстве России.

“Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с выбранного курса. Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют общество”, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Минфин США в пятницу дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционного списка несколько десятков человек и 15 компаний. В список, в частности, вошли бизнесмены и чиновники Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Алексей Мюллер.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира