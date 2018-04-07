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Некачественный ремонт межквартальных проездов и придомовых территорий будет исправлен за счет подрядчика – Кличко
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07.04.2018 00:45
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Компании, которые некачественно сделали ремонт межквартальных
проездов и придомовых территорий в Киеве, больше не будут
подрядчиками, отметил мэр столицы Виталий Кличко. Деньги за работу
подрядчики получили Фото: kiev.klichko.org "Компании, которые
некачественно сделали ремонт, больше не будут подрядчиками. Мы не
будем с ними работать. Но сейчас они должны отремонтировать
покрытие в соответствии со стандартами. Если этого не будет
сделано, будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы
привлечь их к ответственности", – сказал он.Мэр подчеркнул,
что деньги за работу подрядчики получили.По информации Кличко, в
2017 году в Киеве отремонтировали 280 проездов и придомовых
территорий.Гендиректор компании "Киевавтодор" Александр Густелев
отметил, что обязательный гарантийный срок на отремонтированное
дорожное покрытие составляет пять лет.
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