Компании, которые некачественно сделали ремонт межквартальных проездов и придомовых территорий в Киеве, больше не будут подрядчиками, отметил мэр столицы Виталий Кличко. Деньги за работу подрядчики получили Фото: kiev.klichko.org "Компании, которые некачественно сделали ремонт, больше не будут подрядчиками. Мы не будем с ними работать. Но сейчас они должны отремонтировать покрытие в соответствии со стандартами. Если этого не будет сделано, будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы привлечь их к ответственности", – сказал он.Мэр подчеркнул, что деньги за работу подрядчики получили.По информации Кличко, в 2017 году в Киеве отремонтировали 280 проездов и придомовых территорий.Гендиректор компании "Киевавтодор" Александр Густелев отметил, что обязательный гарантийный срок на отремонтированное дорожное покрытие составляет пять лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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