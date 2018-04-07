Восемь палестинцев погибли и около 1100 пострадали в пятницу в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа. Такие уточненные данные приводит новостной портал Samanews, информирует .

Среди убитых — 16-летний подросток и 20-летний юноша, пострадали 12 женщин и около 50 детей. Многие раненые доставлены в больницы с отравлением слезоточивым газом. Есть в их числе и те, кто получил огнестрельные ранения. Около пяти человек находятся в критическом состоянии, следовательно местные врачи не исключают, что число жертв может возрасти.

Напомним, неделю назад десятки тысяч палестинцев (до 30 тыс.) вышли на манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля, приуроченные ко Дню земли (памятной даты посвященной теме выселения палестинцев с их земель Израилем), с требованием возвращения палестинских беженцев в “родных дома”. Протестующие обещают продолжать “Большой марш возвращения” к середине мая.

Во многих районах манифестации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. Жертвами столкновений стал по меньшей мере 21 палестинец. Минувшая пятница считается самым кровопролитным днем ​​палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта летом 2014 года. К пограничной полосе молодежные активисты принесли около 10 тыс. шин и подожгли их с тем, чтобы дезориентировать армейские подразделения и затруднить обзор израильским снайперам, расположившийся по линии границы. Израильские военные используют беспилотные летательные аппараты, которые сбрасывают на демонстрантов бомбы со слезоточивым газом, применяются также и мощные водометы.

Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбы палестинцев, в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.

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