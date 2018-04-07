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В российском Калининграде мост отремонтировали цветочными горшками
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07.04.2018 00:53
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Цветочные горшки, которые использовали при реконструкции моста в
Калининграде (РФ), подрядчик пообещал "в скором времени" заменить
на металлические конструкции. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке | В местном магазине горшок стоит 749 руб.
Скриншот: Комсомольская правда / Facebook Издание отмечает, что на
реконструкцию моста потратили 1 млрд руб. (около 450 млн грн), а
горшки, которыми украсили основания столбов освещения, продаются по
749 руб. (около 350 грн).Горшки перед использованием на мосту
покрасили, но краска в некоторых местах уже облезла."Когда
разразился скандал, подрядчик "АБЗ-Дорстрой" ответил: "Горшки на
столбах – временная мера, в скором времени горшки заменят на
металлические конструкции", – говорится в сюжете.Чемпионат
мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира
планируют сыграть в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге,
Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске,
Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.видео Видео:
Комсомольская правда / Facebook
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