Цветочные горшки, которые использовали при реконструкции моста в Калининграде (РФ), подрядчик пообещал "в скором времени" заменить на металлические конструкции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | В местном магазине горшок стоит 749 руб. Скриншот: Комсомольская правда / Facebook Издание отмечает, что на реконструкцию моста потратили 1 млрд руб. (около 450 млн грн), а горшки, которыми украсили основания столбов освещения, продаются по 749 руб. (около 350 грн).Горшки перед использованием на мосту покрасили, но краска в некоторых местах уже облезла."Когда разразился скандал, подрядчик "АБЗ-Дорстрой" ответил: "Горшки на столбах – временная мера, в скором времени горшки заменят на металлические конструкции", – говорится в сюжете.Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира планируют сыграть в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.видео Видео: Комсомольская правда / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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