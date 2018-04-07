Сотрудники полиции во Львове задержали мужчину, который пытался продать гранату,передает со ссылкой на .

"6 апреля, около 15-30 в полицию поступила информация о том, что на пригородном вокзале неизвестный мужчина предлагает прохожим приобрести у него гранату", - сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и взрывотехники. У мужчины изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1. Его правоохранители направили на экспертное исследование.

Продавцом боеприпаса оказался 54-летний львовянин.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

На железнодорожной станции Лозовая на Харьковщине задержали подростков в возрасте 10 и 15 лет. У ребят изъяли более 40 боеприпасов. Все были ржавыми, сообщили в главном управлении полиции Харьковщины.

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