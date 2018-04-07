Ирландец Майлз Джойс был повешен в 1882 году по обвинению в убийстве семьи из пяти человек. Правосудие современной Ирландии пришло к выводу, что мужчина был осужден ошибочно. Президент Хиггинс: Эта ошибка стала позорным эпизодом в ирландской и британской истории Фото: ЕРА Джойс был казнен вместе с двумя другими мужчинами за участие в убийстве пяти членов одной семьи, несмотря на то, что другие подсудимые настаивали на его невиновности.Убийство произошло в августе 1882 года. Самой молодой жертве было 14 лет, самой старшей – 80. Семья была атакована в собственном доме. Слушание в суде тогда шло на английском языке, который Джойс не понимал.По словам президента Хиггинса, прощение должно исправить ошибку прошлого, которая стала "позорным эпизодом в ирландской и британской истории".Впервые о невиновности повешенного ирландское правительство заявило в 2015 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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