Ирландец Майлз Джойс был повешен в 1882 году по обвинению в
убийстве семьи из пяти человек. Правосудие современной Ирландии
пришло к выводу, что мужчина был осужден ошибочно. Президент
Хиггинс: Эта ошибка стала позорным эпизодом в ирландской и
британской истории Фото: ЕРА Джойс был казнен вместе с двумя
другими мужчинами за участие в убийстве пяти членов одной семьи,
несмотря на то, что другие подсудимые настаивали на его
невиновности.Убийство произошло в августе 1882 года. Самой молодой
жертве было 14 лет, самой старшей – 80. Семья была атакована в
собственном доме. Слушание в суде тогда шло на английском
языке, который Джойс не понимал.По словам президента Хиггинса,
прощение должно исправить ошибку прошлого, которая стала "позорным
эпизодом в ирландской и британской истории".Впервые о невиновности
повешенного ирландское правительство заявило в 2015 году.
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