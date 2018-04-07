В Украине перерасчет пенсий военным так долго продолжается из-за "советского закона". Согласно которому процедура проводится в ручном режимепередает со ссылкой на .

"Пересчет военных пенсий происходит в ручном режиме. Если взять "гражданских" пенсионеров, то мы за неделю сделали перерасчет. А это 11 миллионов человек. Советский закон, в рамках которого ведем перерасчет военных пенсий, затянул процесс на полтора месяца", - заявил министр соцполитики Андрей Рева.

По его словам, необходимо составить специальные сообщения в , или иное силовое ведомство, где служил человек.

"Далее на основании постановления эти ведомства регистрируют приказы о повышении окладов сотрудникам. После получения списков из Пенсионного фонда, по каждой должности выдают справку о новом размере денежного обеспечения. И уже тогда это попадает в Пенсионный фонд, где каждое дело перечисляется вручную. Это советская процедура, которая дожила до наших дней", - отметил Рева.

Новые пенсии военным пенсионерам начислят в течение апреля.

"Выплата пенсий идет с 3-го числа. Военным пенсионерам, которым не сделали перерасчет, начислят новые пенсии в течение этого месяца. Предыдущий перерасчет был в 2008 году - 10 лет назад", - подытожил он.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что военные начнут получать повышенные пенсии уже с 1 мая. В апреле они могут рассчитывать на получение доплат за январь, февраль и март. Пенсии в среднем вырастут на 1,5 тыс. грн.

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