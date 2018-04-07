Суд в Мариуполе квалифицировал действия членов экипажа крымского судна "Норд", задержанного 25 марта в Азовском море, по статье о незаконном пересечении границы. Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд" 25 марта Фото: Лариса Сарган / Twitter "Ждем результаты по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, членам экипажа еще необходимо прийти на допрос в Службе безопасности Украины по делу капитана", – сообщила агентству представитель компании-владельца сейнера (керченского рыбколхоза имени Первого мая) Анна Шевелева.Членам экипажа вменяют нарушение по статье Административно-процессуального кодекса Украины "незаконное пересечение границы". Санкция статьи – штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд" 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находилось 10 членов экипажа.28 марта управление Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал российский траулер.30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".3 апреля "РИА Новости" сообщило, что командование Черноморского флота РФ рассматривает вопрос о постоянном присутствии своих сил в Азовском море.В министерстве иностранных дел РФ 3 апреля вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с задержанием судна "Норд".6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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