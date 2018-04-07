Суд в Мариуполе квалифицировал действия членов экипажа крымского
судна "Норд", задержанного 25 марта в Азовском море, по статье о
незаконном пересечении границы. Украинские пограничники задержали
российское рыболовецкое судно "Норд" 25 марта Фото: Лариса Сарган /
Twitter "Ждем результаты по двум последним. Пока по всем штрафы,
паспорта не вернули, членам экипажа еще необходимо прийти на допрос
в Службе безопасности Украины по делу капитана", – сообщила
агентству представитель компании-владельца сейнера (керченского
рыбколхоза имени Первого мая) Анна Шевелева.Членам экипажа вменяют
нарушение по статье Административно-процессуального кодекса Украины
"незаконное пересечение границы". Санкция статьи – штраф от 100 до
300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток
административного ареста.Украинские пограничники задержали
российское рыболовецкое судно "Норд" 25 марта в 15 милях от
Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в
Бердянск Запорожской области. На борту находилось 10 членов
экипажа.28 марта управление Федеральной службы безопасности РФ в
аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в
отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал
российский траулер.30 марта пресс-секретарь генерального прокурора
Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал
арест "Норда".3 апреля "РИА Новости" сообщило, что командование
Черноморского флота РФ рассматривает вопрос о постоянном
присутствии своих сил в Азовском море.В министерстве
иностранных дел РФ 3 апреля вручили ноту
протеста временному поверенному в делах Украины в связи с
задержанием судна "Норд".6 апреля суд арестовал капитана судна
"Норд" до 31 мая.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира