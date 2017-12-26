На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара снизился по сравнению со средой 20 декабря и составил 27,85 гривны за доллар (средняя продажа).

По состоянию на 8:30 вторника, 26 декабря, покупатели выставляли заявки в среднем по 27,8 гривен за доллар, продавцы — на уровне 27,85 гривны за доллар, информирует еizvestia.com.

Важно добавить, что объем предложений продавцов на 39,07% выше объема предложений покупателей.

В то же время, официальный курс гривны (курс НБУ) на 26 декабря установлен на уровне 27,95 гривны за доллар.

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Напомним, в пятницу гривна на межбанке упала в цене по сравнению с четвергом на 6 копеек. Курс покупки составлял 27,94 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара вырос. Котировки продажи — 27,965.

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