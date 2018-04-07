Единственный баскетболист из Украины в Национальной баскетбольной ассоциации Алексей Лень поделился мыслями по поводу своего будущего в сильнейшей лиге планеты, передает со ссылкой на Arizona Sports.

“Всегда хочется оставить хорошее чувство при выступлении за одну команду. Когда вы выходите на площадку, то пытаетесь изо всех сил проявить себя. Я бы с удовольствием остался в „Финиксе“, но посмотрим, получу ли я предложение от „Санс“. В любом случае хочу выступать за ту команду, в которой я был бы игроком старта. Более того желаю быть игроком команды, которая побеждает. В таком случае мне будет особенно неважно, какая роль мне будет приготовлена​​”, - заявил уроженец Антрацита.

Также наш земляк сравнил пять проведенных лет в составе “Финикса” с американскими горками.

“Период в „Финиксе“ могу сравнить с американскими горками. Я могу сказать, что это был отличный опыт, следовательно мне пришлось столкнуться со всеми трудностями. В этом году у нас было восемь разыгрывая защитников. Я выступал под руководством трех разных тренеров. Ежегодно у нас была другая команда. Я выполнял разные роли. По ходу третьего сезона я немного поиграл на позиции четвертого номера с Тайсоном Чендлером, а затем стал выполнять функции пятого. Я в буквальном смысле столкнулся с проблемами. Мне кажется, что с этим полученным опытом нужно идти вперед. Больше нет ничего такого, что меня удивит. Я смотрю на трудности в „Финиксе“, как на большой опыт”, — подчеркнул Лень.

Добавим, что в нынешнем заключительном по контракту сезоне за “Санс”, украинский “бигмен” набирает в среднем по 8,3 очка и 6,6 подборов.

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