Отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля – знак "растущей агрессии" президента РФ Владимира Путина, заявили конгрессмены от Республиканской и Демократической партий США Майк Тернер и Хоакин Кастро. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Конгрессу предлагают ввести санкции против финучреждений РФ Фото: EPA В совместном заявлении политиков говорится, что правительство РФ "санкционировало атаку на британской территории, чем нарушило международное право". Конгрессмены хотят ответить на "растущую агрессию" президента РФ Владимира Путина.Законопроектом предлагается наложить санкции на причастных к покушению на Скрипаля, а также на российские финансовые институты, пока "Путин не прекратит свою практику убийства экспатриантов и диссидентов за пределами России"."Мы должны направить четкое двухпартийное сообщение о том, что Соединенные Штаты стоят вместе с нашими союзниками и не потерпят таких незаконных действий", – подчеркнули Тернер и Кастро.Если законопроект одобрит Конгресс, отмечает издание The Hill, новые санкции будут основываться на положениях закона "О противодействии противникам Америки через санкций", который в августе 2017 года подписал президент США Дональд Трамп.Согласно этому документу, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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