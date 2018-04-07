Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон приветствует введение Соединенными Штатами Америки новых санкций в отношении российских бизнесменов и компаний. Соответствующую запись министр оставил в пятницу на своем Twitter-аккаунте, передает .

“Я приветствую принятие США очередных решительных мер против российской враждебной государственной деятельности, которая предусматривает введение санкций против большего числа связанных с Кремлем российских субъектов. Международное общество продолжает демонстрировать, что враждебность России больше не будут терпеть”, — написал глава британского МИД .

Напомним, Минфин США в пятницу дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционный список 38 российских физических и юридических лиц, в том числе “Рособоронэкспорт”, “Российская финансовая корпорация” и “Русала”. Вашингтон, мотивируя введение рестрикций (ограничений), обвинил Москву в незаконной аннексии Крыма, в разжигании насилия на востоке Украины, поддержки Башара Асада в Сирии, поставки ему материалов и оружия, а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.

В свою очередь Россия не оставит новые санкции США без “жесткого ответа”, заявил российский МИД в связи с решением Вашингтона расширить ограничительные меры в отношении ряда должностных лиц, организаций и бизнесменов.

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