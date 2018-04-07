В дежурную часть Лозовского отдела полиции Харьковской области 5 апреля в 12.20 поступила информация об изъятии сотрудниками Харьковского отряда военизированной охраны около 40 снарядов у несовершеннолетних. Об этом сообщает со ссылкой на сайт Нацполиции Харьковской области.

По словам школьников, боеприпасы они нашли на территории заброшенного парка возле станции Лозовая.

“Ребят 10 и 15 лет остановили работники стрелковой команды на станции Лозовая. Они патрулировали территорию и заметили близко переходного моста двух ребят, которые несли мешок. Работники Харьковского отряда военизированной охраны решили проверить, что в нем находится. Когда увидели ржавые снаряды, сразу отобрали у детей опасные предметы и вызвали полицию”, — говорится в сообщении.

Работники полиции обнаружили 13 осколочных снарядов и 31 бронебойный снаряд. Специалисты взрывотехнического управления областного ГУНП изъяли боеприпасы для проведения исследования.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Следственные действия продолжаются.

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