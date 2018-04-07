Украины за год взыскало 837,7 млн гривен алиментов в пользу детей. Об этом сообщил глава Минюста Павел в Twitter.

"837,7 млн грн. алиментов взыскано государственными исполнителями Минюста за этот год в пользу украинских детей", - написал .

При этом он отметил, что из этой суммы 240,9 млн гривен было взыскано государственными исполнителями благодаря применению установленных законом #ЧужихДетейНеБывает ограничений,передает со ссылкой на .

837,7 млн грн. алиментов взыскано государственными исполнителями Минюста за этот год в пользу украинских детей! Из них 240,9 млн грн взыскано государственными исполнителями благодаря применению установленных Законом.

Напомним, 2 апреля министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.

5 апреля он уточнил, что отношения не регулируются деньгами, это дело семьи. Вместе с тем Рева отметил, что есть случаи, когда о пожилых людях из зоны проведения АТО заботятся волонтеры, хотя у них и есть родственники, которые отказываются заботиться о них. В таких случаях государство может через решение суда присудить алименты на содержание таких родителей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира