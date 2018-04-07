Российские СМИ сообщили, что в официальном реестре британского правительства основатель компании Telegram Open Network Павел Дуров указан как гражданин Великобритании. Сам Дуров опровергает эту информацию. Дуров не подтвердил свое британское гражданство Фото: Pavel Durov ‏/ Twitter "Фейк", – заявил Дуров.6 апреля ряд СМИ РФ, в том числе "РИА Новости", сообщило о британском гражданстве создателя Telegram.Данные российских журналистов основываются на информации из официального реестра фирм британского правительства, где числится компания Telegram Open Network, которую связывают с Дуровым. Скриншот: tjournal.ru По данным Forbes, в 2016 году состояние Дурова было около $600 млн, а в 2017-м – $950 млн. Он занимал 100-е место в рейтинге 200 самых богатых бизнесменов РФ в 2017 году.В декабре 2017 года Дуров заявлял, что не продаст Telegram "даже за $20 млрд". По словам бизнесмена, на то время Тelegram оценивали в $3–5 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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