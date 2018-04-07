Российские СМИ сообщили, что в официальном реестре британского
правительства основатель компании Telegram Open Network Павел Дуров
указан как гражданин Великобритании. Сам Дуров опровергает эту
информацию. Дуров не подтвердил свое британское гражданство Фото:
Pavel Durov / Twitter "Фейк", – заявил Дуров.6 апреля ряд СМИ
РФ, в том числе "РИА Новости", сообщило о британском гражданстве
создателя Telegram.Данные российских журналистов основываются на
информации из официального реестра фирм британского правительства,
где числится компания Telegram Open Network, которую связывают с
Дуровым.
Скриншот: tjournal.ru
По данным Forbes, в 2016 году состояние Дурова было около $600
млн, а в 2017-м – $950 млн. Он занимал 100-е место в
рейтинге 200 самых богатых бизнесменов РФ в 2017 году.В декабре
2017 года Дуров заявлял, что не продаст Telegram "даже за
$20 млрд". По словам бизнесмена, на то время Тelegram
оценивали в $3–5 млрд.
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