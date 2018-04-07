“Нэшвилл Предаторз” впервые в истории стал победителем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает со ссылкой на сайт НХЛ.

“Нэшвилл” обеспечил себе победу 4:3 в регулярном чемпионате в матче с командой, которая брала его в два предыдущих года — “Вашингтоном”. В “Нэшвилла”, который также впервые в своей истории завоевал 52 победы в сезоне, два гола забил Крейг Смит.

К настоящему моменту в сезоне 2017/18 “Предаторз” набрали 115 очков в 81 матче, став недосягаемым для ближайших преследователей.

Добавим, что в первом раунде плей-офф “Предаторз” сыграют с “Колорадо” или “Сент-Луисом”. Соперником “Вашингтона” может стать одна из четырех команд Московского дивизиона, в том числе и “Питтсбург”.

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