Посетители "Макдональдса" на ул. Дерибасовской в ​​Одессе устроили массовую драку.

Инцидент произошел вечером 4 апреля на летней площадке возле заведения быстрого питания, передает со ссылкой на .

Посетители во время словесного конфликта вдруг начали бросаться стульями и другими предметами. Участники драки после инцидента скрылись.

Информация о причине драки и пострадавших отсутствует.

На видео присутствует ненормативная лексика.

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