Погода, Новости, загрузка...
Посетители "Макдональдса" устроили драку со стульями
07.04.2018 02:01
Посетители "Макдональдса" устроили драку со стульями По теме:

Посетители "Макдональдса" на ул. Дерибасовской в ​​Одессе устроили массовую драку.

Инцидент произошел вечером 4 апреля на летней площадке возле заведения быстрого питания, передает со ссылкой на .

Посетители во время словесного конфликта вдруг начали бросаться стульями и другими предметами. Участники драки после инцидента скрылись.

Информация о причине драки и пострадавших отсутствует.

На видео присутствует ненормативная лексика.

 

 







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить