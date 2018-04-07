|Посетители "Макдональдса" устроили драку со стульями
|07.04.2018 02:01
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Посетители "Макдональдса" на ул. Дерибасовской в Одессе устроили массовую драку.
Инцидент произошел вечером 4 апреля на летней площадке возле заведения быстрого питания, передает со ссылкой на .
Посетители во время словесного конфликта вдруг начали бросаться стульями и другими предметами. Участники драки после инцидента скрылись.
Информация о причине драки и пострадавших отсутствует.
На видео присутствует ненормативная лексика.
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