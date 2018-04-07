Телеканал "1+1" 6 апреля обнародовал видео Национального антикоррупционного бюро Украины, на котором исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагают взятку в виде квартиры в комплексе "Акварели 2" в Вишневом Киевской области в обмен на помощь с получением дорогостоящего оборудования для местной больницы. Телеканал утверждает, что на записи – помощник лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александр Богачев. "У нас дома строятся хорошие", – обращается к Супрун мужчина. | Богачев признал, что общался с Супрун по поводу квартиры Скриншот: tsn.ua Богачев, который также является главой ячейки Радикальной парти в Киево-Святошинский районе, в комментарии телеканалу заявил, что "просто хотел помочь" и назвал себя "отзывчивым человеком".В сюжете говорится, что Супрун сразу сообщила правоохранителям о предложении взятки и в дальнейшем "подыгрывала" участникам схемы.Мэр Вишневого Илья Диков, утверждают журналисты, лично встречался с главой Минздрава и обсуждал варианты передачи квартиры. Чиновник, как и застройщики "Акварели 2", отказались общаться со съемочной группой. Супрун говорила, что указанные события происходили в начале 2017 года.НАБУ составило сообщение о подозрении, но прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры не хотят его согласовать якобы из-за того, что мэр Вишневого не мог передать не принадлежащею ему квартиру, говорится в материале.До этого НАБУ заявило, что глава САП Назар Холодницкий вмешивался в дело и побудил свидетеля, представителя компании-застройщика Сергея Кафтю дать ложные показания. Аудиозапись этого разговора бюро опубликовало 4 апреля.видео Видео: tsn.ua Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что супрун богачев видео квартиры Теги: политика