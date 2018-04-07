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"У нас дома строятся хорошие". В СМИ попала запись НАБУ о попытке дать взятку Супрун. Видео
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07.04.2018 02:05
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Телеканал "1+1" 6 апреля обнародовал видео Национального
антикоррупционного бюро Украины, на котором исполняющей обязанности
министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагают взятку в виде
квартиры в комплексе "Акварели 2" в Вишневом Киевской области в
обмен на помощь с получением дорогостоящего оборудования для
местной больницы. Телеканал утверждает, что на записи – помощник
лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александр Богачев. "У нас
дома строятся хорошие", – обращается к Супрун мужчина. |
Богачев признал, что общался с Супрун по поводу квартиры Скриншот:
tsn.ua Богачев, который также является главой ячейки Радикальной
парти в Киево-Святошинский районе, в комментарии телеканалу заявил,
что "просто хотел помочь" и назвал себя "отзывчивым человеком".В
сюжете говорится, что Супрун сразу сообщила правоохранителям о
предложении взятки и в дальнейшем "подыгрывала" участникам
схемы.Мэр Вишневого Илья Диков, утверждают журналисты, лично
встречался с главой Минздрава и обсуждал варианты передачи
квартиры. Чиновник, как и застройщики "Акварели 2", отказались
общаться со съемочной группой. Супрун говорила, что указанные
события происходили в начале 2017 года.НАБУ составило
сообщение о подозрении, но прокуроры Специализированной
антикоррупционной прокуратуры не хотят его согласовать якобы из-за
того, что мэр Вишневого не мог передать не принадлежащею ему
квартиру, говорится в материале.До этого НАБУ заявило, что глава
САП Назар Холодницкий вмешивался в дело и
побудил свидетеля, представителя компании-застройщика
Сергея Кафтю дать ложные показания. Аудиозапись этого разговора
бюро опубликовало 4 апреля.видео Видео: tsn.ua
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