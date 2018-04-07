В Риме на стадионе “Олимпико” последний представитель Серии А в Лиге Европы “Лацио” получил результативную победу в первом четвертьфинальном поединке турнира над австрийским “Зальцбургом”, передает корреспондент.

Уже на 8-й минуте встречи цифры на табло изменили “бьянкочелести”. Иммобиле отправил передачей на правый фланг Башню, откуда фулбек точным прострелом нашел Лулич. Босниец и стал автором гола. В конце полчаса Башня в борьбе сделал видмалку от визави за что арбитр назначил пенальти. 11-метровый уверенно реализовал Бериша.

Во второй половине футболисты порадовали болельщиков большим количеством забитых мячей. Не прошло и 5-ти минут в дебюте следующего тайма, как Пароло отличился эффектным голом пяткой после прострела Луиса Альберто. Минамино воспользовался несогласованными действиями защитников римлян и выровнял положение на табло — 2:2. Однако заключительное слово осталось за “орлами”. В течение трех минут мячу забили Фелипе Андерсон и Иммобиле — 4:2.

Таким образом, футболисты “Лацио” в виде победы сделали дар главному наставнику коллектива Симоне Индзаги, который в день матча праздновал 42-й день рождения.

Заметим, что “Зальцбург” проиграл впервые за 36 матчей (с августа 2017 года).

Добавим также, ответный матч состоится 12 апреля в Австрии.

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