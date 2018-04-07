Facebook будет требовать подтверждения личности тех, кто стоит за кампаниями, проводимых в сети, а также личности модераторов крупных сообществ, сообщил глава компании Марк Цукерберг, информирует .

Ранее социальная сеть заявляла, что планирует применить такого рода меры против политической рекламы, а сегодня расширила их применения.

“Это позволит повысить стандарты для всей политической рекламы в интернете”, — считает Цукерберг. Он уточнил, что любой рекламодатель, который не пройдет верификацию, не будет допущен к размещению рекламы.

Цукерберг также предложения о более жестком регулировании политической рекламы в интернете.

“Эти шаги сами по себе не остановят всех людей, которые хотят обойти систему. Но они значительно осложнят повторения того, что сделали россияне во время 2016 года, используя фейковый аккаунты и страницы для размещения рекламы”, — заявил Цукерберг.

Власти США обвинили Россию во вмешательстве в выборы, в том числе и через Facebook, Москва это отрицает.

Напомним, британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете. Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные более чем 90 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

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